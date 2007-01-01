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В мире 2016
Обама поручил создать центр по борьбе с зарубежной пропагандой

Обама поручил создать центр по борьбе с зарубежной пропагандой

2016 Декабрь 24 ( Суббота )  12:30:40

РБК: Финансирование Пентагона на 2017 год предусматривает создание центра по борьбе с зарубежной пропагандой. Соответствующий закон был подписан президентом США Бараком Обамой
Законопроект о выделении средств Министерству обороны США в 2017 финансовом году, подписанный президентом Бараком Обамой, предусматривает создание центра по противодействию зарубежной пропаганде и дезинформации. Документ был опубликован на сайте конгресса США.

Согласно распоряжению, данный центр войдет в структуру Государственного департамента, его созданием займутся госсекретарь, министр обороны, а также главы ряда смежных федеральных ведомств.

В перечень функций центра войдут «отслеживание и оценка иностранных информационных материалов, представляющих угрозу для национальной безопасности США, а также их союзников и партнеров». В случае необходимости центр должен обеспечить поддержку распространения «основанных на фактах» материалов.
 

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