



Обама распространил действие «закона Магнитского» на все страны

2016 Декабрь 24 ( Суббота ) 11:05:33

Президент США Барак Обама подписал закон об оборонной политике на 2017 год, который, в частности, предусматривает распространение действия «закона Магнитского» на все страны. Это следует из документа, который был опубликован на сайте Конгресса США.

Согласно документу, президент может ввести санкции против любого иностранного гражданина, который «несет ответственность за внесудебные убийства, пытки или другие грубые нарушения международно признанных прав человека». Кроме того, под санкции попадают должностные лица, которые «осуществляют незаконную деятельность».

Санкции также распространяются на лиц, причастных «к коррупции, хищениям», а также действиям, направленным на «извлечение личной выгоды» при заключении государственных контрактов.

Согласно законопроекту, лицам, подпадающим под санкции, будет запрещен въезд в США и отказано в получении американской визы. В случае, если виза была выдана прежде, ее действие будет аннулировано. Также будут заблокированы собственность и активы, если они находятся на территории или под контролем США.

9 декабря за распространение положения «закона Магнитского» на другие страны проголосовал сенат конгресса США. По словам сенатора от штата Мэриленд Бена Кардина, посещение США и использование финансовых институтов страны «являются привилегией, которая не должна быть распространена на худших игроков в международной системе».

В то же время избранный президент США Дональд Трамп заявил, что придерживается «более мягкой» политики в отношении России, которая «абсолютно противоречит» расширению «закона Магнитского», писал Reuters.

«Закон Магнитского» был принят в США в декабре 2012 года. Он предусматривает введение финансовых и визовых персональных санкций против лиц, ответственных за нарушение прав человека в России.