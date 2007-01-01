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В Иркутске от алкогольного отравления скончалась 62 человека

2016 Декабрь 21 ( Среда )  17:00:30

INTERFAX.RU:  По последним данным, от отравления суррогатным алкоголем в Иркутске погибло 62 человека, сообщила агентству "Интерфакс" пресс-секретарь регионального Минздрава Татьяна Шкурская.

"Всего от отравления пострадало 107 человек, из них к настоящему времени скончалось 62. Новый погибший зафиксирован в медучреждении", - сообщила Шкурская.

В больницах остаются 36 человек. Пять человек выписаны, еще четверо самостоятельно покинули лечебные учреждения. Ранее сообщалось о 61 погибшем - 35 скончались в больницах, 26 были доставлены сразу в морг.

Массовое отравление суррогатным алкоголем произошло в микрорайоне Ново-Ленино Иркутска. Пострадавшие в возрасте 25-50 лет стали поступать в медучреждения с вечера 17 декабря. По предварительным данным, все они употребляли спиртосодержащую жидкость - парфюмерное косметическое средство "Концентрат для ванн "Боярышник". Минздрав региона сообщил, что отравление вызвал метиловый спирт или метанол, который содержался в концентрате, хотя на упаковке в составе значился этиловый спирт.

В связи с массовой гибелью людей в понедельник режим ЧС был введен в Иркутске, во вторник - в Иркутской области.

В рамках расследования уголовного дела о гибели людей после употребления спиртосодержащего средства задержаны 11 человек. Это предприниматели и сотрудники торговых точек. В настоящее время суд избирает им меру пресечения.

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