

Недовольство обязательно скоро выйдет наружу 2016 Декабрь 28 ( Среда ) 17:17:03



Интервью у экс посла Азербайджана, проработавшего более 15 лет в должности временным поверенным в делах Азербайджана при Евросоюзе, в странах Бенилюкса, главы постоянной делегации Азербайджана при Совете Европы и главы Миссии стран Организации Исламского Сотрудничества при Европейском Союзе, со-председателья AND Арифа Мамедова, заместителю главного редактора, руководителю Русского Бюро телевизионной программы «Azerbaycan Saati» (Час Азербайджана) Эмину Ахмедбекову. Э.А. Ариф муаллим, 2016 год подошел к концу и хотел бы попросить Вас в нескольких словах высказаться о прошедшем годе для страны и Ваших ожиданиях в 2017 году. А.М. Год был довольно сложным, как для нашей страны, так и остального мира. В течении года произошли события, которые оказали значительное влияние на геополитические процессы в мире. Среди основных моментов можно указать на результаты президентских выборов в США, референдум в Великобритании и ее влияние на ЕС, усиление напряженности на Ближнем Востоке и соответственно огромный поток беженцев в Европу, события в Турции, нестабильность на мировом рынке энергоресурсов и т.д. Все эти события в той или иной степени конечно же затрагивают и Азербайджан. Банковских кризис начавшийся в 2015 году усугубился, манат уже не плавает, а успешно тонет, идет отток капиталов из страны, многие крупные западные компании уже покинули страну, внутриклановые разборки достигли своего пика. Олигархи министры борются за сферы которые могут дать прибыль, но куда не сунься колодец везде пуст. Очень сложное положение в регионах страны и тенденция к еще большему ухудшению, так как будет остановлено финансирование 33 районов страны. Власть за многие годы не смогла освоить простую истину, которая состоит в том, что только в свободном от монополий и произвола обществе, в обществе, где создана значительная прослойка среднего класса можно нормально развиваться. Э.А. Общество до предела раздражено высказываниями депутатов. Неужели им не могут указать, чтобы они не выступали с подобными высказываниями, ведь вроде недавно Председатель Милли Меджлиса Огтай Асадов предупреджал депутатов быть аккуратными в своих выступлениях ? А.М. Совершенно верно. Можно сказать, что общество ежедневно возмущается высказываниями горе-депутатов, оскорбляющих чувства людей. Кстати эти же депутаты и раньше высказывались в подобном стиле, просто общество раньше не особо реагировало. Нынешняя реакция говорит о высокой степени раздраженности общества. Кроме того я не исключаю, что ежедневные оскорбительные высказывания, вызывающие народное негодование санкционированы администрацией президента, с тем, чтобы как и предусмотрено референдумом, президент мог бы спокойно распустить парламент и набрать определенную популярность, даже если она будет временной. Э.А. Но народ, за исключением соц. сетей вроде бы молчит. В Биласуваре была небольшая акция которая была подавлена полицией. А.М. В социальных сетях многие пишут, что наш народ пассивен, он спит и т.д. Но это далеко не так и нынешнее состояние нашего общества особенно опасное. Я как то сравнивал состояние общества с кипящим котелком. Власть делает вид, что она этого не замечает и вместо того, чтобы давать возможность скапливающемуся пару выходить из котла она наоборот надавливает на крышку котла. В подобной ситуации это недовольство обязательно скоро выйдет наружу. А попытки замуровать котел приведут к взрыву от которого никому не поздоровится. Я как то говорил, что умная власть должна быть заинтересована в существовании политической оппозиции, которая бы в случае социального взрыва могла бы взять ситуацию под контроль и не допускать актов насилия. Большой ошибкой власти является и то, что она в последнее время вообще перестала общаться с народом, даже нет попыток какого то диалога. В соседних странах, где экономическая ситуация не простая мы видим, как идет постоянный диалог с народом с СМИ. Президент Эрдоган почти ежедневно выступает на митингах, Президент Путин почти недавно 4 часа отвечал на не простые вопросы журналистов. Это тоже своего рода метод снижения напряженности в обществе. У нас же все встречи обставлены 2-3 ашугами которые поют песни и 5-10 учителями школ, которых притащили на встречу прямо с хлопкового поля. Это уже даже не смешно. Неужели нет грамотных пиарщиков, советников, которые могут подсказать как работать с населением ? Уже ситуация не та, которая была раньше и народ нуждается в нормальном общении. Э.А. Ариф м-м мой последний вопрос связан с Карабахским урегулированием. В апреле этого года, в ходе 4 дневной операции ВС Азербайджана были возвращены 800 га наших земель. Как Вы оцениваете эту операцию ? После этой операции мы приблизились к решению проблемы или же наоборот? А.М. Я много беседовал на эту тему с Западными экспертами по конфликту и общее мнение состоит в том, что разрешение конфликта стало еще более проблематичным. Переговорный процесс полностью заморожен, Армения закупает новые образцы вооружения, для того чтобы восстановить баланс сил и занимается укреплением оборонительных позиции на оккупированных территориях. Руководство и Азербайджана и Армении максимально использовало 4-х дневную войну для отвлечения народа от внутренних проблем и всплывших фактов коррупции. Я против военного решения конфликта . Самое мощное современное оружие-это демократия. Поэтому через демократические преобразования во всем Азербайджане мы сможем решить проблему мирным путем. Война не решение, а пропасть. Более 30.000 человек погибло, когда мы воевали с двустволками, автоматом Калашникова и ракетами “Алазань” для разгона града. При возобновлении полномасштабной войны, учитывая специфику местности, размеры территорий, густонаселенность и современные типы вооружения, которые есть у обоих сторон, потери будут уже на многие десятки, если не сотни тысяч человек. . В ходе только 4 дневной операции мы потеряли около ста военнослужащий, среди которые было много кадровых офицеров. Большое количество тяжело раненных. Гибель одного солдата большая утрата для страны, а для матери это потеря всего. Серьезные международные военные эксперты, с которыми мне приходилось общаться считают, что экономика обоих стран не выдержит полномасштабной войны более чем на один месяц. Я не вижу сейчас военного решения именно из-за того, что в бывшем сам был военным. Уверен, что Карабах мы обязательно вернем для всех граждан Азербайджана.