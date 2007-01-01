

Кто матери-истории ценен? 2016 Декабрь 27 ( Понедельник ) 10:42:10



После того как Тарифный совет, не корысти ради, а токмо из желания покончить с расточительством несознательных граждан, потребляющих, почём зря, более 1500 куб метров газа в год и 250квт-часов электроэнергии в месяц, поднял тарифы до 20 и 11гапиков за каждый куб м и квт-час соответственно, среди этих самых граждан началось брожение. С их слов выходило что 1500 кубов газа не хватит даже для отопления в зимние месяцы посредством комби, а 250 квт-часов в месяц это меньше чем обогрев даже одним электрическим радиатором. Оптимисты заявляли что президент не в курсе и он этого так не оставит. Пессимисты отвечали что все там наверху заодно и придется снова и снова затягивать пояса. Когда же оптимисты оказались правы и президент заставил зловредный Тарифный совет даровать народу ещё 200 куб метров дешевого газа в год и 50 квт-часов 7 гапиговой электроэнергии в месяц, то пессимисты ответили экономическими подсчетами. Что мол до вмешательства президента государственные же газовики и энергетики собирались накрыть нас примерно ещё на 320 миллионов манатов в год, а после его грозного ОЛМАЗ сумма дополнительных выплат за газ и свет уменьшится всего лишь на 50 - 70 миллионов манат. Они делили сэкономленное на 10 миллионное население страны и ехидно замечали что если любовь к ближнему мерить деньгами, то она колеблется от 5 до 7 манатов. Но как известно со времён Пушкина в одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань. Поэтому правильнее будет прикинуть устройство отечественной птицы тройки более детально. 8 декабря с.г. на пленарном заседании Милли Меджлиса председатель комитета по труду и социальной политике, бывший первый секретарь, а ныне по совместительству профессор Хады Раджабли заявил что в 2017г размер среднемесячной пенсии вырастет на 8% - до 203 манат. Ещё круче увеличится прожиточный минимум. Аж на 14% - с 136 манат сейчас до 155 манат в 2017г. Казалось бы всё ясно с инфляцией. Ан нет. В день собственного дня рождения президент страны объявил об увеличении размера своей, так называемой олимпийской стипендии для чемпионов этих игр, с 1000 манат в месяц до 1300 ман, т.е на 30%. Карл Маркс, которому профессор Х.Раджабли поклонялся до 1991г, так описывал идею капитализма: каждому по уму. Он же вскрыл пороки этого строя и предложил общество справедливости с формулой: каждому по потребностям. Это оказалась утопией. Но не в отношении олимпийских чемпионов, которым, как оказалось, не прожить за 1000ман в месяц. Как же выжить на подачку в 155 ман и среднюю пенсию в 203 ман?. Ответ на этот вопрос дал Остап Бендер. Спасение утопающих - дело рук самих утопающих! Остаётся ещё только вспомнить вопрос великого Гоголя. Куда ж несешься ты, птица тройка. Дай ответ. Не даёт ответа! Бурхан Алекперзаде