



Дорогой Тале...

2016 Декабрь 26 ( Понедельник ) 18:22:23

Дорогой Тале,

Сегодня прокурор запросил для Вас пожизненный срок. Мы оба знали, что они именно к этому и ведут. Знала я, но не хотела верить.

Власть четко продемонстрировала , как они Вас, Тале, боятся!! Очень боятся, панически.

Ваш авторитет в Азербайджане буквально за несколько лет вырос так, как не мог вырасти авторитет ни одного другого критика власти.

Ваши искренние проповеди с призывом к демократии, защите прав человека, уважении к человеку, непротивлении злу, осуждении коррупции испугали не только окружение Рамиза Мехтиева - основного вдохновителя репрессий, но напрягли и коррупционеров в аппарате шейх-уль-ислама.

Простые верующие редко задумываются о том, куда идут деньги, которые они с чистым сердцем вкладывают в «назир гутусу», а после Ваших искренних проповедей молодежь стала задавать неудобные вопросы…

Вас не сломать даже пожизненным сроком. С Богом в душе Вы везде свободны. Они этого не понимают.

Показательно, жены обвиняемых нардаранцев, эти молодые женщины в хиджабах не только не плакали, услышав о грозящих сроках своим мужьям, они выступали полные решимости продолжать борьбу.

Вам предстоят новые испытания, Тале. Эти нелюди под погонами будут снова пытаться Вас сломать. Очень важно, чтобы Вы и все обвиняемые по «Нардаранскому делу» были постоянно на повестке дня, в центре внимания СМИ, международной общественности. Я со своей стороны обещаю, что буду говорить о Вашем деле постоянно, как об образце недальновидности политики властей Азербайджана, радикализирующих мирных верующих и провоцирующих насилие.

Я знаю, Тале, Вам не позволят писать на волю. Они боятся каждого Вашего слова. В этом слабость этой «всесильной системы» и сила правдивого Слова. Но Вы постарайтесь писать. И пусть Ваши письма широко распространяют…..

С уважением,

Лейла Юнус