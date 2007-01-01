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Прошу слова... 2016
Дорогой Тале...

Дорогой Тале...

2016 Декабрь 26 ( Понедельник )  18:22:23

Дорогой Тале,

Сегодня прокурор запросил для Вас  пожизненный срок. Мы оба знали, что  они именно к этому и ведут. Знала я, но не хотела верить.

Власть четко продемонстрировала , как они  Вас, Тале, боятся!!  Очень боятся, панически.

Ваш авторитет  в Азербайджане буквально за несколько лет вырос так, как не мог вырасти авторитет ни одного другого критика власти.

 Ваши искренние проповеди с призывом к демократии, защите прав человека, уважении к человеку, непротивлении злу, осуждении коррупции  испугали не только  окружение Рамиза Мехтиева - основного вдохновителя репрессий, но напрягли и коррупционеров в аппарате шейх-уль-ислама.

Простые верующие редко задумываются о том, куда идут деньги, которые они с чистым сердцем вкладывают в «назир гутусу», а после Ваших искренних проповедей молодежь стала задавать неудобные вопросы…

Вас не сломать даже пожизненным сроком. С Богом в душе Вы везде свободны.  Они этого не понимают.

Показательно, жены обвиняемых нардаранцев, эти молодые женщины в хиджабах не только не плакали, услышав о грозящих сроках своим мужьям, они выступали полные решимости продолжать борьбу.

Вам предстоят новые испытания, Тале. Эти нелюди под погонами будут снова пытаться Вас сломать. Очень важно, чтобы Вы и все обвиняемые по «Нардаранскому делу» были постоянно на повестке дня, в центре внимания СМИ,  международной общественности. Я со своей стороны обещаю, что буду говорить о Вашем деле постоянно, как об образце  недальновидности политики властей Азербайджана, радикализирующих мирных верующих и провоцирующих  насилие.

Я знаю, Тале, Вам не позволят писать на волю. Они боятся каждого Вашего слова. В этом слабость этой «всесильной системы» и сила правдивого Слова. Но Вы постарайтесь писать.  И пусть Ваши письма широко распространяют…..

С уважением,

Лейла Юнус

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