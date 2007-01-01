О заявлении депутата А.Шахвердиева

Заявление горе-депутата А.Шахвердиева о том, что "За прилавками в Москве стоят азербайджанцы-отбросы" отражает мнение этой власти к согражданам вынужденно покинувшим Родину для содержания своих семей и близких. Сегодня в общей сложности более 3 миллиона наших сограждан вынужденно уехали из страны в поисках лучшей жизни, лучшего образования и здравоохранения для своих семей.

Причем эти 3 миллиона содержат еще приблизительно столько же родственников проживающих в стране.

Если бы не эти самые наши сограждане, то в стране давно бы произошел социальный взрыв, унеся всю эту власть в канализационную трубу истории.

На последнем заседании Милли Меджлиса Октай Асадов запретил этим клоунам сидящим в зале выступать и давать интервью. Думаю, что это было самое верное указание Асадова за все время своей деятельности.

Вот что бывает, когда список депутатов составляется в президентской администрации....

Как же был прав Ильгар, когда назвал ММ цирком. Я бы еще добавил, что это не только цирк, но и оскорбление и позор для всего нашего народа....