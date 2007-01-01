



Богослова приговорили к 10 годам лишения свободы

2016 Декабрь 30 ( Пятница ) 22:57:10

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям был зачитан приговор завсектору Управления мусульман Кавказа (УМК) Эльшану Мустафаоглу, обвиняемому в госизмене в форме шпионажа в пользу Ирана.

В своем заключительном слове Мустафаоглу отверг предъявленные ему обвинения.

После совещания суд огласил приговор. Мустафаоглу был признан виновным по ст. 274 (госизмена) и приговорен к 10 годам лишения свободы, сообщил Turan его адвокат Афган Мамедов.

Защита не согласна с приговором и намерена обжаловать его.

По словам адвоката, доказательств вины Мустафаоглу не было представлено.

Как считает защита, все обвинение построено на показаниях восьми свидетелей, которые напрямую не были очевидцами совершения Мустафаоглу каких-либо незаконных действий и в суде заявили, что лишь слышали об этом.

Ранее прокурор просил приговорить богослова к 12 годам лишения свободы.

Мустафаоглу был арестован в декабре 2014 года сотрудниками бывшего Министерства национальной безопасности. Ему было предъявлено обвинение по ст. 274 (госизмена) УК.

Мустафаоглу включен в список 160 политзаключенных , подготовленный несколькими правозащитными организациями страны.—06B--