



Открыт Центр реабилитации несовершеннолетних и лиц с ограниченными возможностями

2016 Декабрь 29 ( Четверг ) 17:34:05

В четверг в поселке Забрат открылся Центр социальной реабилитации несовершеннолетних с ограниченными возможностями зрения, социального убежища для лиц старше 18 лет, и Реабилитационного центра для несовершеннолетних при Министерства труда.

В церемонии открытия приняли участие глава государства с членами семьи.

Как ожидается, в этом Центре реабилитацию и защиту смогут получить десятки лиц указанных категорий. -02D-