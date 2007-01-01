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Общество 2016
Власти отменяют Новогодние торжества?

Власти отменяют Новогодние торжества?

2016 Декабрь 29 ( Четверг )  15:03:51
English Azərbaycan

Власти решили отменить Новогодние праздничные мероприятия на Приморском бульваре и в центре города. Причина – угроза терактов, подобные слухи поползли по столице. Основанием для этого решения послужил подрыв на газопроводе в поселке Сангачал, такие слухи поползли по столице сегодня.

Официального подтверждения этого нет, однако директор Приморского Национального парка Назим Меджидов сообщил Turan , что информации о проведении на бульваре традиционных новогодних концертов нет. В то же время, праздничный салют состоится, сказал он.

Мэр Баку Гаджибала Абуталыбов отказался отвечать на вопрос Turan по этому поводу, как и в исполнительной власти Сабаильского района. -02В-

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