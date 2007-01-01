Компания Bakcell провела учебно-просветительское мероприятие для родителей детей с ограниченными возможностями

2016 Декабрь 29 ( Четверг ) 14:27:35

При спонсорской поддержке компании Bakcell – Первого Оператора Мобильной Связи и Ведущего Провайдера Мобильного Интернета в Азербайджане и организационной поддержке «UğurAkademiyası» и «UAFA», был проведен учебно-просветительский семинар для родителей детей, нуждающихся в особой заботе. Главной целью семинара являлось предоставление поддержки, необходимых советов и информации родителям детей с ограниченными возможностями. Ведущие семинара, профессионалы с многолетним опытом в данной сфере – УльвияМирзаева и ЗахраХалафли, затронули тему взаимоотношений детей с ограниченными возможностями и их родителей, а также обсудили особое отношение к детям с ограниченными возможностями в обществе, стигмы и возможные пути устранения подобных проблем.

В мероприятии также приняли участие Чемпион Параолимпийских Игр – Ильхам Закиев и Чемпионка Мира – АйнурМаммадова. Истории их жизненного пути вдохновили не только детей с ограниченными возможностями и их родителей, принявших участие в мероприятии, но также и людей, не имеющих серьезных проблем со здоровьем. Чемпионы рассказали участникам семинара о том, что инвалидность – это не преграда, и человек может добиться всех поставленных целей в жизни благодаря своей непоколебимой воле и упорству вне зависимости от ограниченных возможностей здоровья.

В конце мероприятия ведущие семинара ответили на все вопросы и поделились ценными советами с родителями детей c особыми потребностями.

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О компании Bakcell

Компания Bakсell – Первый Оператор Мобильной Связи и Ведущий Провайдер Мобильного Интернета в Азербайджане - предлагает широкий спектр продуктов и услуг для современных пользователей мобильной связи. Под торговой маркой Sür@, Bakcell предоставляет лучшие в своем классе услуги мобильного интернета 3G и 4G.

Благодаря более чем 5300 базовым станциям, cетьBakcell охватывает более 99% населения и 93% территории страны (за исключением оккупированных территорий). Bakcell является лидером в сфере инноваций и посредством услуг Sür@ и создания новых партнерств, фокусируется на предоставлении самого качественного мобильного интернета азербайджанским пользователям. Услуги 3G компании Bakcell доступны во всех регионах Азербайджана и охватывают 93% населения.

Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах Bakcell, пожалуйста, посетите www.bakcell.comили позвоните по номеру 555. Для ознакомления с пресс-релизами, посетите www.bakcell.com/az/news (или www.bakcell.com/en/newsдля пресс-релизов на английском языке).

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