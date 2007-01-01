



Суд отклонил апелляцию Мамеда Ибрагима

2016 Декабрь 29 ( Четверг ) 13:19:45

Сегодня в Бакинском апелляционном суде под председательством Сахибхана Мирзоева завершилось рассмотрение жалобы советника председателя партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Мамеда Ибрагима.

Ибрагим был арестован 30 сентября прошлого года по обвинению в хулиганстве (221.1), жалобу подал Микяил Гулиев – бывший член ПНФА. Впоследствии эта статья была переквалифицирована на более тяжелое обвинение по статье - 221.2.2 (хулиганство с применением предмета, используемого в качестве оружия). Наримановский суд 15 марта признал Ибрагима виновным и приговорил его к 3 годам лишения свободы.

В связи с отбытием 1/3 трети срока Ибрагим обратился в суд для смягчения наказания и перевода его в колонию-поселение. Однако 25 ноября Сураханский районный суд отклонил ходатайство. Суд мотивировал это решение тем, что Ибрагим ведет себя среди осужденных «неискренне».

Как сообщил Turan адвокат Ялчин Иманов, сегодня апелляционный суд отклонил жалобу на отказ в смягчении наказания, руководствуясь характеристикой из колонии номер 16, где отбывает наказание Ибрагим.

Так, руководство колонии вновь заявило, что Ибрагим ведет себя «не искренне» по отношению к другим заключенным, «не раскаивается в содеянном преступлении», «уклоняется от труда» и др. Адвокат считает эти претензии голословными и необоснованными. Защита подаст кассационную жалобу.

Правозащитные организации признали Ибрагима политзаключенным. –B06 –