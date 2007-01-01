



В Твери азербайджанец обвинен в финансировании терроризма

2016 Декабрь 28 ( Среда ) 14:23:15

25-летний житель российского города Тверь Нурлан Гаджиев обвиняется в финансировании терроризма за перевод денег знакомому в Турцию, сообщает радио «Свобода».

По словам адвоката Елены Романовой, дело возбуждено в марте этого года. Этнического азербайджанца Гаджиева обвиняют по п.1 статьи 205.1 Уголовного кодекса, которая предусматривает до 10 лет лишения свободы за содействие террористической деятельности путем финансирования.

Сам Нурлан Гаджиев рассказывает, что в 2014 года познакомился в гостях с молодым человеком, они подружились и стали общаться в соцсети «ВКонтакте». Вскоре мужчина начал публиковать фотографии из Стамбула, сообщив, что переехал туда с семьей и работает водителем.

В середине 2014 года возникли разговоры, что знакомый Гаджиева примкнул к незаконным вооруженным формированиям в Сирии. «Он сказал, что время от времени бывает в Сирии в зоне боевых действий, пытался вовлечь меня в свою идеологию», — сказал Гаджиев.

Спустя некоторое время, знакомый попросил финансовой помощи, сообщив, что у него нашли онкологическое заболевание, и он находится в турецкой больнице. Гаджиев перевел на карту жены знакомого 2000 рублей.

В марте 2015 года Гаджиеву рассказали, что он фигурирует в «списке ФСБ», и предложили явиться в полицию. Тогда его отпустили без предъявления обвинений. Однако спустя восемь месяцев правоохранительные органы «предложили ему сотрудничество» в обмен на условный срок и штраф.

Глава азербайджанской диаспоры рассказал, что его знакомый из ФСБ пообещал освободить Гаджиева от ареста до суда в обмен на явку с повинной и обещание не нанимать собственного адвоката вместо государственного. Только когда Гаджиев подписал бумаги, он узнал, что его статья исключает возможность условного срока.

Адвокат Романова, которая все-таки вошла в процесс вместо государственного защитника, говорит, что следствию не удалось установить, на что были потрачены 2000 рублей, однако в материалах дела имеется экспертиза, согласно которой Гаджиев разделял идеи «Исламского государства». Такой вывод следствие сделало на том основании, что в переписке обвиняемый счел недопустимым «убийства мусульман». -02D-