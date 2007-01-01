



Жители поселка Сабунчи не хотят плавать в нечистотах

2016 Декабрь 28 ( Среда ) 14:06:16

Группа жителей поселка Сабунчи по улице Мусабекова обратилась с открытым письмом к руководству страны и в СМИ в связи с ужасным состоянием местной инфраструктуры.

Так, из-за неисправности системы канализации, эта улица постоянно залита водой и нечистотами.

«При любом, самом небольшом дожде улица заливается водой и в канализацию не уходит»,- пишут жители. При этом, по улице невозможно бывает не только пройти пешком, но и проехать на машине.

Многочисленные обращения в соответствующие госорганы и прежде всего «Азерсу», отвечающей за работу канализационной системы, результатов не дают. Поэтому жители вынуждены обратиться к прессе. Обращение подписали 11 человек.-05D-