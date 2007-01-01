



Адвокат обжаловал аресты участников акции протеста вынужденных переселенцев

2016 Декабрь 28 ( Среда ) 12:19:03

Адвокат Эльчин Садыгов подал апелляционную жалобу на арест двух вынужденных переселенцев из Джебраильского района Джалала Гулиева и Заура Фейрузлу.

Эти люди были арестованы за участие в акции протеста в Биласуварском районе против отключения электричества. Им были предъявлены обвинения по статьям 186.2 (повреждение чужого имущества), 233 (совершение действий направленных на нарушение общественного порядка) и 315 (оказание сопротивления представителю власти с применением насилия) УК.

Как сообщил Turan адвокат, Гулиев и Фейрузла содержатся в Кюрдаханском СИЗО. Однако адвокату пока не удалось с ними встретиться.

Рассмотрение апелляции на арест будет рассмотрен в Ширванском апелляционном суде.

По данным Садыгова, всего за участие в акции задержаны около 10 человек. Однако МВД и генпрокуратура сообщали об аресте только трех участников протеста.

Напомним, что группа вынужденных переселенцев района 22 декабря перекрыли трассу Биласувар-Имишли из-за отключения электричества в их поселок.

Полиция применила силу против участников, с обеих сторон были пострадавшие.

Подача электричества в 11 поселков вынужденных переселенцев была восстановлена при условии поэтапной погашении задолженности. –05D--