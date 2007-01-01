



Апелляционный суд повторно рассмотрит дело супругов Юнус

2016 Декабрь 27 ( Вторник ) 18:04:54

Верховный суд Азербайджана сегодня частично удовлетворил кассационную жалобу правозащитницы Лейлы Юнус и ее супруга Арифа Юнуса. Об этом Turan сообщил адвокат Эльчин Садыгов.

Супруги Юнус были арестованы летом 2014 г. В августе 2015 г. Бакинский суд по тяжким преступлениям, признав их виновными в совершении экономических преступлений, приговорил к 8,5 и 7 годам лишения свободы.

В декабре того же года Бакинский апелляционный суд заменил реальные сроки заключения на условное наказание. В апреле 2016 супруги Юнус покинули страну с целью лечения.

Сторона защита подала кассационную жалобу, в которой просила оправдать супругов.

По словам адвоката Садыгова, Верховный суд частично удовлетворил кассационную жалобу - отменил решение Бакинского апелляционного суда и вернул дело на его повторное расследование.

Фактически дело возвращается к ситуации, когда в силе был приговор Бакинского суда по тяжким преступлениям.

БАС может провести повторное судебное следствие и даже избрать в отношении супругов Юнус меру пресечения – арест и объявить в розыск.

«Сейчас сложно сказать, как поведет себя апелляционный суд», - сказал Садыгов.

По логике, если жалоба частично удовлетворена и решение принято в пользу супругов Юнус, то апелляционный суд не должен ухудшать их правовое положение», - сказал адвокат.

Другой адвокат Афган Мамедов сказал Turan, что защита пока не получила текст решения Верховного суда и однозначно комментировать его затруднился.

«Однако не думаю, что в отношении супругов Юнус будут приняты меры преследования и объявлен розыск. Это вызовет международный резонанс. Просто судебная система тянет время. Наверное, рассмотрение дела в апелляционном суде затянется на 1-2 года», - считает он. –03B06/06-