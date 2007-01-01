



Скандальный депутат обещал извиниться

2016 Декабрь 27 ( Вторник ) 17:07:34

Во вторник состоялось заседание Дисциплинарной комиссии Милли меджлиса, рассмотревшего вопрос о недопустимых высказываниях депутата Астана Шахвердиева.

Как говорится в сообщении на сайте ММ, Шахвердиев выразил сожаление по поводу своих высказываний, которые взбудоражили азербайджанцев, проживающих в России и других странах.

Он сказал, что осознал свою ошибку и попросил извинений в граждан страны, и проживающих за пределами страны азербайджанцев.

Выступившие члены Дисциплинарной комиссии , назвали недопустимыми высказывания Шахвердиева , рекомендовав ему попросить извинений у азербайджанского народа.

Депутат принял все высказанные упреки и обещал принести извинения.

Напомним, что 22 декабря Шахвердиев назвал «отходами», «пьяницами» и «наркоманами» беженцев из Джебраила, которые устроили акция протеста в связи с отключением электричества.

Депутат назвал также «отбросами» тех азербайджанцев, которые работают на рынках в России.

Эти высказывания вызвали бурю негодования в Интернете, многие проживающие в России азербайджанцы потребовали наказать депутата.

Аналогичной была и реакция в самом Азербайджане, где несколько депутатов резко осудили высказывания своего коллеги.-05D-