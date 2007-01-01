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Общество 2016
В Азербайджане зарегистрировано 749 религиозных общин

В Азербайджане зарегистрировано 749 религиозных общин

2016 Декабрь 27 ( Вторник )  16:24:49
Azərbaycan

Число религиозных общин, прошедших госрегистрацию в Азербайджане, достигло 749-ти. Об этом говорится в сообщении Госкомитета по работе с религиозными структурами (ГКРРС) Азербайджана.

В 2016 году были зарегистрированы 101 мусульманских и 4 неисламских общин, далее говорится в пресс-релизе.

Всего до сих пор прошли государственную регистрацию 721 исламских и 28 немусульманских общин.

В числе последних 17 христианских, 8 иудейских, 2 бахаистских и 1 кришнаитская община. –06D--

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