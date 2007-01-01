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Общество 2016
Прокурор предложил осудить условно, обвиняемых в пожаре на Зыхском шоссе

Прокурор предложил осудить условно, обвиняемых в пожаре на Зыхском шоссе

2016 Декабрь 27 ( Вторник )  15:56:56
Azərbaycan

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям на судебном  процессе по уголовному делу, обвиняемых в связи с пожаром в 10-и этажном жилом доме в Хатаинском районе Баку.

Напомним, что в Баку произошло несколько однотипных пожаров, когда горела полиуретановая облицовка жилых зданий.

В десятиэтажном здании на Зыхском шоссе 10 апреля 2015 года,  пострадали три человека.

В мае прошлого года по этому делу к уголовной ответственности были привлечены Фарид Садыхов – фактический руководитель компании TNH, производящей и осуществлявшей облицовку , директор этой фирмы Заур Ашрафов и его заместитель по строительным работам Нусрет Мухтаров.

Им были предъявлены обвинения по статьям 225.2 (Нарушение требований пожарной безопасности) и статье 308.2 (Злоупотребление должностными полномочиями) Уголовного кодекса УК.  Решением суда они были арестованы.

Сегодня на суде Гособвинитель предложил приговорить Садыхова и Ашрафова  к 3-м годам лишения свободы условно, применив   статью 70 Уголовного Кодекса и освободить их из зала суда.

Прокурор также попросил прекращения уголовного дела в отношении скончавшегося обвиняемого Мухтарова.

Адвокаты попросили оправдать обвиняемых.

Сами обвиняемые попросили  время для подготовки к последнему слову. 

Процесс будет продолжен 30 декабря. –06D-

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