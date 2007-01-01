



Комитет защиты гражданского общества обсудил итоги 2016 года

2016 Декабрь 27 ( Вторник ) 15:47:18

Комитет защиты гражданского общества обсудил итоги уходящего года, охарактеризовав его , как продолжение и углубление кризиса во всех сферах и, включая права человека.

После амнистирования большой группы политзаключенных весной, последовала новая волна арестов активистов гражданского общества и судов над ними, как например суды по "Нардаранскому делу", авторами граффити на памятнике Гейдару Алиеву, дела активистов Народного фронта Фуада Гахраманлы и Фаика Амирова.

Год также характеризовался очередным ужесточением законодательства в области СМИ, пользователей интернет и в целом против свободы личности.

В экономической сфере, как отметил эксперт-экономист Губад Ибадоглу, ситуация по всем направлениям ухудшалась, включая падение маната, снижение жизненного уровня населения, рост безработицы, внешнего долга страны, сокращение валютных запасов.

"Только по официальным данным, в уходящем году рабочие места потеряли 50 тыс. человек, а если учесть, что среднестатистическая семья состоит из 4,5 человек, то это означает серьезные материальные проблемы для 220 тыс. человек",- сказал он, отметив, что число пострадавших от кризиса исчисляется миллионами.

В ходе обсуждений члены комитета сошлись во мнении, что без восстановления гражданских свобод в стране, добиться изменений к лучшему не удастся. В этом смысле, под сомнение поставлена реализация дорожных стратегических карт социально-экономических реформ, анонсированных правительством на следующий год.

Отдельной темой заседания был карабахский вопрос, его состояние в 2016 году. Председатель Нционального комитета Хельсинкской гражданской ассамблеи Арзу Абдулаева сообщила, что впервые после более десяти лет блокировки, создались условия для диалога представителей гражданского общества Азербайджана и Армении.

«Однако власти по-прежнему желают управлять процессом «народной дипломатии». Однако такой подход малоэффективен без свободного участия в диалоге представителей различных групп гражданского общества», - сказал она.

На заседании принято решение провести широкий анализ ситуации состояния прав человека и свобод в 2016 году, и выработки единого итогового документа и его обнародования.—0—