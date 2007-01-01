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Общество 2016
Комитет защиты гражданского общества обсудил итоги 2016 года

Комитет защиты гражданского общества обсудил итоги 2016 года

2016 Декабрь 27 ( Вторник )  15:47:18
English Azərbaycan

Комитет защиты гражданского общества обсудил итоги   уходящего года, охарактеризовав его , как продолжение и углубление кризиса во всех сферах и, включая права человека. 

После амнистирования большой группы политзаключенных весной, последовала новая  волна арестов активистов гражданского общества и судов  над ними, как например суды  по "Нардаранскому делу",  авторами  граффити на памятнике Гейдару Алиеву,  дела активистов Народного фронта Фуада Гахраманлы и Фаика Амирова.

 Год также характеризовался очередным ужесточением законодательства в области СМИ, пользователей интернет и в целом против свободы личности.  

В экономической сфере,  как отметил эксперт-экономист Губад Ибадоглу, ситуация по всем направлениям ухудшалась, включая падение маната, снижение жизненного уровня населения, рост безработицы, внешнего долга страны, сокращение валютных запасов.

"Только по официальным данным, в уходящем году рабочие места потеряли 50 тыс. человек, а если учесть, что  среднестатистическая семья состоит из 4,5 человек, то это означает серьезные материальные проблемы для  220 тыс. человек",-  сказал он, отметив, что число пострадавших от кризиса исчисляется миллионами.

В ходе обсуждений члены комитета сошлись во мнении, что  без восстановления   гражданских  свобод  в стране, добиться изменений к лучшему не удастся. В этом смысле, под сомнение поставлена реализация дорожных стратегических карт социально-экономических реформ, анонсированных правительством на следующий год.

Отдельной темой  заседания был карабахский вопрос, его состояние в 2016 году. Председатель Нционального комитета Хельсинкской гражданской ассамблеи Арзу  Абдулаева сообщила, что  впервые после более десяти лет   блокировки, создались условия для диалога представителей гражданского общества Азербайджана и Армении. 

«Однако власти по-прежнему желают управлять процессом «народной дипломатии». Однако такой подход малоэффективен  без свободного участия в диалоге представителей различных групп гражданского общества», - сказал она. 

На заседании принято решение  провести широкий анализ ситуации  состояния прав человека и свобод в 2016 году, и выработки единого итогового документа и его обнародования.—0—

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