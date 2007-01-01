



Исламские игры обойдутся в 100 млн. долларов

2016 Декабрь 27 ( Вторник ) 15:24:40

На проведение Игр исламской солидарности в Баку в 2017 году планируется потратить $100 млн., сообщил министр молодежи и спорта Азад Рагимов на пресс-конференции во вторник.

Как передает Turan, $60 млн. из этой суммы уже потрачены в 2016 году, остальная сумма предназначена на 2017 год.

По словам министра, основная часть средств предназначена на церемонии открытия и закрытия игр, которые пройдут на Олимпийском стадионе.

Для участия в Играх в Баку прибудут около 6 тыс. человек, из которых 4 тыс. спортсмены, а 2 тысячи это технический состав и делегации.

«В Деревне Атлетов будут размещены 6 тыс. человек. После завершения игр Деревня Атлетов будут возвращены предпринимателям, и дома будут выставлены на продажу», - сказал Рагимов.

Напомним, что по словам того же Рагимова, Европейские игры 2015 года в Баку по официальным данным обошлись в 1 млрд. долларов, а доход от них составил всего 100 млн. долларов.

По неофициальным данным, Европейские игры стоили Азербайджану в 8 млрд. долларов.–71D-