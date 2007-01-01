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Общество 2016
После взрыва на трубопроводе, возникли перебои в газом на Апшероне

После взрыва на трубопроводе, возникли перебои в газом на Апшероне

2016 Декабрь 27 ( Вторник )  13:16:57
English Azərbaycan

  В результаты взрыва и пожара на магистральном газопроводе в Гарадагском районе  введены ограничения в подаче газа на Апшеронском полуострове.

Об этом говорится в сообщении SOCAR.

Пожар произошел сегодня в 9:55 на 1000-милиметровом магистральном газопроводе, идущем от газоперерабатывающего завода к Сангачальским установкам.

С целью тушения пожара эта линия локализована и топливо перенаправлено по альтернативному трубопроводу. К месту события незамедлительно привлечены противопожарные силы и средства. Проводятся необходимые мероприятия по тушению пожара и устранению ограничений в подаче газа.—06D--

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