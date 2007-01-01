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Общество 2016
В результате взрыва газопровода, пострадали жилые дома (Обновлено)

В результате взрыва газопровода, пострадали жилые дома (Обновлено)

2016 Декабрь 27 ( Вторник )  11:35:14
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Утром 27 декабря на двух нитях газопровода диаметром 1000-2000 мм, на 43-м километре автотрассы Баку-Алят произошел взрыв.

После взрыва произошел пожар, пострадавших нет, начаты работы по тушению огня. Угрозы близлежащим жилым объектам нет, говорится в сообщении МЧС.

Госнефтекомапния  SOCAR  остановила подачу газа в газопровод, по которому газ поступает в Баку с Сангачальского терминала.

Причина взрыва не сообщается. Однако  одновременный подрыв двух нитей газопровода достаточно большого диаметра невозможен из-за какой либо мелкой неполадки. Не исключен теракт, хотя пока официальные структуры эту версию не комментируют. -02D-

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