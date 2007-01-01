



Эльгиз Гахраман рассказал о пытках в ГУБОП МВД

2016 Декабрь 26 ( Вторник ) 23:43:53

В Бакинском суде по тяжким преступлениям под председателғством Азада Меджидова 26 декабря был продолжен процесс по делу активиста движения NİDA Эльгиза Гахрамана, обвиняемого в незаконном обороте наркотиков.

На процессе в качестве дополнительных свидетелей по ходатайству защиты были заслушаны начальник отдела Главного управления по борьбе с организованной преступностью (ГУБОП) МВД Керим Алимарданов и главный оперуполномоченный этого ведомства Шахлар Джафаров.

Гахраман рассказал, что в течении 6 дней пребывания в ГУБОП после задержания по указанию Алимарданова подвергался побоям и унижениям.

По словам молодого человека, ежедневно его раздевали и избивали, заставляли в нижнем белье мыть пол.

Он отметил, что после задержания был доставлен в ГУБОП в кабинет Алимарданова.

Именно здесь, по словам обвиняемого, его заставляли подписаться под признательными показаниями о принадлежности изъятых у него наркотиков, а также о связях с проповедником Фетхуллахом Гюленом.

Алимарданов и Джафаров стали отрицать сказанное Гахраманом.

По их словам, Гахрамана вообще не приводили в их кабинеты.

Однако активист описал кабинеты сотрудников ГУБОП.

«У Керима Алимарданова в кабинете 9 телефонов. У стола есть специальное место, куда кладут дубинки. Также там есть видеокамеры на которую меня снимали. А у Шахлара Джафарова в кабинете есть бейсбольные биты», - сказал Гахраман.

Далее адвокаты Намазлы и Немат Керимли ходатайствовали вызвать в суд назначенного Гахраману после задержания адвоката Огтая Алиева, допросить специалиста, давшего заключение по экспертизе наркотика якобы изъятого у активиста и доставке в суд книгу регистраций оперативных сведений ГУБОП.

Судья Меджидов удовлетворил только ходатайство о вызове эксперта. Остальные два ходатайства были отклонены.

Следующее заседание назначено на 5 января.

Адвокат Намазлы в беседе с корреспондентом Turan сказал, что адвоката по назначению Огтай Алиев подписался и под протоколом о личном досмотре Гахрамана и обыске на его квартире.

Защита сомневается в участии адвоката на обыске дома у Гахрамана. Самого Гахрамана там не было. А его брату не представили лиц проводивших обыск.

Что касается вызова эксперта, то, по словам Намазлы, защита интересуется методологией определения изъятого у Гахрамана вещества как наркотика.

«12 августа Гахраманова задержали, и в тот же день эксперт дал заключение о том, что изъятое у него вещества героин. Каким способом эксперт определил это?, - продолжил Намазлы.

Наконец, третье ходатайство – запросе книги регистраций поступления оперативных данных было связано с сутью обвинения.

В материалах уголовного дела единственным доказательством того, что Гахраман занимался наркоторговлей является оперативная информация, поступившая в ГУБОП. Даже в показаниях выбитых у Гахраманова под пытками указывается, что он «нашел» наркотики и хотел использовать «в целях личного пользования».

Закон позволяет сохранить анонимность источника.

Однако, защита считает, что источника можно было заслушать на закрытом заседании, или привести этого человека в суд с закрытым лицом, чтобы он ответил на вопросы защита на каком основании он считал, что Гахраманов занимается наркоторговлей. –06D--