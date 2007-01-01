

Прокурор призвал осудить Тале Багирзаде пожизненно 2016 Декабрь 26 ( Понедельник ) 13:26:09

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На процессе по «Нардаранскому делу» в понедельник состоялось заключительное выступление прокурора. Гособвинитель призвал осудить лидера Движения «Мусульманское единство» Тале Багирзаде к пожизненному заключению. Его заместителя Аббаса Гусейнова - к 20 годам лишения свободы, Джаббара Джаббарова – 19 годам, Расима Джебраилова - к17 годам, Рамина Ярыева - к 10 годам, зампреда ПНФА Фуада Гахраманлы - к 11 годам лишения свободы. Для остальных 12 подсудимых прокурор попросил по 15 лет лишения свободы. Следующее заседание назначено на 9 января. Обвиняемые были задержаны в ходе спецоперации 26 ноября 2015 г в Нардаране. Им были предъявлены обвинения в попытке насильственной смены конституционного строя, терроризме, убийстве, незаконном хранении оружия и др. Гахраманлы обвинялся в антигосударственных призывах, разжигании межнациональной розни, призывах к массовым беспорядкам. Правозащитники признали всех обвиняемых политзаключенными.—06D--