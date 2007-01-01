



Апелляционный суд отклонил все ходатайства адвоката Гияса Ибрагимова

2016 Декабрь 26 ( Понедельник ) 13:07:43

В Бакинском апелляционном суде (БАС) в понедельник под председательством Вугара Мамедова была рассмотрена жалоба молодежного активиста Гияса Ибрагимова. В ходе заседания суд не удовлетворил ни одно из порядка 10 ходатайств защиты.

В частности, адвокат Эльчин Садыгов ходатайствовал выпустить Ибрагимова из стеклянной клетки и посадить рядом с защитником, так как находясь внутри клетки, Ибрагимов не может слышать происходящее в зале.

Адвокат также ходатайствовал о вызове в суд представителя МВД, в связи с нарушением презумпции невиновности Ибрагимова.

Далее Садыгов ходатайствовал об экспертизе отпечатков пальцев на наркотиках, изъятых у Ибрагимова и сотрудников полиции, принимавших участие в операции.

По мнению адвоката, экспертиза выявило бы факт наличия отпечатков пальцев полицейских на пакетах с наркотиками.

Адвокат также ходатайствовал об изменении меры пресечения Ибрагимову до вступления в силу решения суда.

Кроме того, Садыгов ходатайствовал о вызове в суд сотрудника Бакинского управления полиции Ширали Бабаева, который не имея полномочий, назначил экспертизы по этому делу.

Адвокат ходатайствовал и о вызове других сотрудников полиции, участвовавших в задержании Ибрагимова. Однако судья отклонил все ходатайства.

Адвокат сказал, что в связи с отклонением всех ходатайств защита подаст кассационную жалобу в Верховный суд. Судья назначил следующее заседание на 29 декабря.

*Члены Гражданского Движения NİDA Гияс Ибрагимов и Байрам Мамедов были задержаны 10 мая этого года, после того, как расписали памятник Гейдару Алиеву политическими лозунгами. Однако их обвинили в незаконном обороте наркотиков и приговорили к 10 годам лишения свободы каждого.

Организация Amnesty International объявила Гияса Ибрагимова и Байрама Мамедова «узниками совести». Организация считает, что обвинение против молодых людей в наркопреступлении сфальсифицировано.

"Единственной целью было наказать молодых людей за их политическую деятельность", считает Amnesty İnternational. -03/16D-