



Провокация против блогера Мехмана Гусейнова

2016 Декабрь 24 ( Суббота ) 12:28:37

На блогера Мехмана Гусейнова накануне было совершено нападение на улице.

Как написал на своей странице в Facebook блогер, в пятницу около15.10 он вышел из дома, когда уже выходил из своего квартала, заметил как человек в штатском, выйдя из автомобиля, пошел за ним.

Слежка продолжалась пока блогер ехал в автобусе и зашел в парикмахерскую, где слежка продолжилась.

« Перед выходом их парикмахерской я позвонил друзьям и предупредил, что против меня готовят провокацию», - пишет Гусейнов. Выйдя из парикмахерской, увидел, что к первому преследовавшему его, присоединились еще трое.

«Я пошел в противоположном направлении, но один из этих лиц пошел прямо на меня, сильно ударил в плечу и схватил за руку. Остальные стали приближаться. Я вырвался и бросился бежать», - пишет Гусейнов.

Блогер считает, что его хотели вовлечь в драку, чтобы потом обвинить в хулиганстве, либо подбросить наркотики. Он не знает, кто были те люди – полицейскими или наемниками чиновников.

«Но я знаю точно одно: за любым шагом против меня стоят власти и ответственность напрямую несет руководство страны», - пишет Гусейнов, полагая, что причина в его журналистской деятельности , критике властей и госчиновников.

«Многие годы я срываю маски с этого правительства, министров, депутатов и разоблачаю их перед народом. А в последнее время я показывал, как власть имущие на украденные у народа деньги строят себе виллы, создают бизнес», - продолжает Гусейнов.

«Видимо их напугали мои репортажи и они решили устранить меня. Но это все тщетно я не остановлюсь и буду разоблачать чиновничий произвол, беззакония, фальсификации.

Я не знаю кто стоит за этим заказом – Кямаледдин Гейдаров, Зия Мамедов, Рамиль Усубов или др. каждый такой шаг против меня предпринимается правительством», - отмечает блогер.

В последнее время Гусейнов на своей странице в Facebook SANCAQ production опубликовал репортажи о виллах главы МЧС Гейдарова, министра транспорта Мамедова, министра труда Салима Муслимова, мэра Баку Гаджибыла Абуталыбова, бывшего депутата Галиба Салахзаде, депутата Тахира Сулейманова. –06D—