



Командующий Погранслужбой об итогах года

2016 Декабрь 24 ( Суббота ) 11:43:19

В 2016 году Погранслужба Азербайджана пресекла контрабанду около 1,2 т наркотиков, что в 7,2 раза больше, чем в 2015 году. Обезврежено 5 организованных групп, занимающихся наркоторговлей. Об этом сказал начальник Государственной пограничной службы Эльчин Гулиев, выступая в пятницу на совещании в Погранслужбе, посвященной итогам уходящего года.

В отчетный период за нарушение пограничного режима было задержано 13,248 тыс. человек. Задержано также 4,59 тыс. объявленных в розыск. Предотвращена контрабанда товаров на более чем 49 млн. манат, что в 8,3 раза больше, чем в предыдущем году, сказал он.

В уходящем году выявлено 8 агентов иностранных спецслужб, проводивших разведывательную деятельность против Азербайджана, сказал Гулиев, отметив, что семеро из них граждане Азербайджана, а один – иностранец. Других подробностей он не сообщил.

По словам Гулиева, в уходящем году по подозрению в участии в боевых действиях на территории других стран задержано 8 граждан Азербайджана и 6 групп, занимающихся траффикингом. -02D-