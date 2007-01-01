



В суд направлено дело против группы офицеров бывшего МНБ

2016 Декабрь 23 ( Пятница ) 18:20:54

Генпрокуратура 21 декабря направила в Бакинский военный суд Обвинительное заключение по делу группы высокопоставленных офицеров бывшего Министерства нацбезопасности.

Как сказано в сообщении Генпрокуратуры, это трое генералов – Субахир Гурбанов, Натаван Мирватова, Теймур Гулиев, а также старшие офицеры: Физули Алиев, Заур Мамедов, Натиг Алиев, Фархад Атаев, Анар Ширалиев, Эшгин Алиев, Эльшад Азизов. Они обвиняются в совершении тяжких преступлений в составе организованной группы в период 2004 – 2015 годов с использованием своего служебного положения.

Речь идет о незаконной служке, вымогательстве, шантаже предпринимателей и захвате их имущества, незаконном проникновении в жилища с применением оружия и незаконных арестах.

Следствие получило показания 162 пострадавших , у которых было отобрано 18,5 млн. манат денег, драгоценностей и другого имущества.

Следствие арестовало имущество вышеназванных лиц с целью возмещения ущерба пострадавшим. Общая цена этого имущества оценивается в 21,5 млн. манат.

Продолжается следствие и по другим эпизодам против бывших работников МНБ.-03D-