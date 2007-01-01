



Новый «генплан» Баку оказался фикцией

2016 Декабрь 23 ( Пятница ) 15:52:07

Разработанный Институтом «Бакгоспроект» при Госкомитете градостроительства и архитектуры «План зонирования и использования территории Баку» (Генеральный план), не отражает многие направления социально-экономического развития столицы. Об этом сегодня заявила Исполнительная власть Баку.

Некоторые заявления директора института Ильгара Исбатова о строительстве в поселке Алят второго пассажирского аэропорта, строительстве станции метро в городе Хырдалан, сносе большого количества жилых домов не соответствуют действительности, считает мэрия.

Указанный «генплан» не был согласован ни с одним соответствующим государственным органом, не прошел необходимой экспертизы, не был представлен руководству страны. Поэтому указанный проект не может преподноситься как официальный документ, заявила Исполнительная власть Баку.

Напомним, что Исбатов заявил, что Баку и Апшерон будут разделены на девять зон: Южную, Северную, Восточную, Центральную и пять периферийных.

Реализация Генплана предусмотрена до 2035 года и оценивается в астрономическую сумму - в 283,97 млрд. манат. Источник этих средств указан не был.

В плане предусмотрено, что к 2035 году площадь жилищного фонда столицы составит 97,78 млн./кв. метров. При этом предполагалось снести или перенести 122 тыс. зданий.—16D--