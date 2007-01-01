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Общество 2016
Акция в поддержку Муртузы Мурадпура в Баку

Акция в поддержку Муртузы Мурадпура в Баку

2016 Декабрь 23 ( Пятница )  13:41:51
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Группа молодежных активистов провела в Баку мероприятие в защиту преследуемого в Иране Муртазы Мурдапура – борца за права этнических азербайджанцев в Иране.

Как сказано в сообщении Конгресса азербайджанцев мира, Мурадпур был арестован два года назад за то, что добивался для азербайджанцев образования на родном языке.

Он также критиковал власти Ирана за бездействие в связи с высыханием озера Урмия.

Мурадпур  содержится в тюрьме города Кередж и уже 58 дней проводит голодовку, требуя освобождения.    За время голодовки он похудел на 44 кг.

Во время конференции активисты по Интернету связались  с братом арестованного Фардином Мурадпуром. Он сказал, что состояние арестовано ухудшилось и он отказывается прекратить голодовку. -03D-

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