Акции в защиту азербайджанских политзаключенных в Бельгии

2016 Декабрь 23 ( Пятница ) 12:54:31

Созданная в Бельгии азербайджанскими политэмигрантами «Международная ассоциация по защите прав человека» (“International Human Rights Protection Association” (IHRPA), проведет серию мероприятий в городах этой страны в поддержку политзаключенных в Азербайджане.

Как сообщила Turan вице-президент организации Хаджар Аббасова, на 23 декабря пройдут акции в защиту прав молодежных активистов Байрама Мамедова и Гияса Ибрагимова.

Эти молодые люди осуждены на 10 лет по обвинению в наркотиках, однако истинная причина – граффити на памятнике Гейдару Алиеву.

По словам Аббасовой, организация планирует акции и в защиту других политзаключенных.—06B--