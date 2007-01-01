



В Иркутске задержаны азербайджанцы, продававшие “Боярышник”

2016 Декабрь 23 ( Пятница ) 12:11:10

Среди задержанных по делу об отравлении метанолом в «Боярышнике» нет производителей этого суррогата, а в основном продавцы, сообщил «Интерфакс».

«Среди задержанных - владельцы киосков, торговавшие спиртосодержащей жидкостью, продавцы - в основном женщины с детьми, не судимые ранее, есть даже водители. Нет ни одного производителя», - сказал представитель судебных органов Иркутска.

В числе задержанных есть уроженцы Азербайджана, в суде они запросили переводчиков, отметил он. Всего было задержано 13 человек.

По данным Минздрава Иркутской области, от отравления «Боярышником» умерли уже 74 человека. Всего отравились 122 человека, 31 находится в больнице. -02D-