



Апелляционный суд оставил в силе приговор экс-следователя

2016 Декабрь 22 ( Четверг ) 17:19:45

В Ширванском апелляционном суде сегодня была рассмотрена жалоба бывшего следователя Зардобской прокуратуры Руфата Сафарова, осужденного на 9 лет лишения свободы по обвинению во взятке.

Как сообщил Turan адвокат Бахруз Байрамов, апелляционный суд оставил в силе приговор.

Адвокат и сам Сафаров заявили о фальсификации доказательств.

«Руфат Сафаров сказал, если бы он был падким на деньги, то подождал бы с отставкой в декабре 2015, и в январе получил бы отпускные и премии – всего более 5 тысяч манат. Кто откажется от 5 тысяч и будет брать взятки в 300-500 манат?», - отметил адвокат.

Он назвал решение суда «произволом». «Нельзя так открыто попирать законы, так жестоко расправляться с людьми за свободомыслие», - сказал адвокат.

Он отметил, что защита подаст кассационную жалобу в Верховный суд, чтобы дойти до Европейского суда по правам человека.

За процессом наблюдали представители посольства США, Общественного комитета защиты прав Сафарова, бывшие политзаключенные.

*Бывший следователь Руфат Сафаров был осужден в сентябре 2016 года, а до того его уволили из прокуратуры «за нарушение норм поведения».

Его отец – бывший активист правящей партии Эльдар Сабироглу, который долгое время был членом парламента , а затем пресс-секретарем Министерства обороны, после увольнения стал критиковать главу президентской администрации Рамиза Мехтиева за бездарность, после чего и начались гонения на Руфата Сафарова. -03В06-