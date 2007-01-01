



Суд не смягчил наказание Мамеду Ибрагиму по причине «неискренности».

2016 Декабрь 22 ( Четверг ) 16:26:42

В четверг в Бакинском апелляционном суде под председательством Сахибхана Мирзоева состоялось предварительном заседание по жалобе советника председателя партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Мамеда Ибрагима.

Ибрагим был арестован 30 сентября прошлого года по обвинению в хулиганстве (221.1), жалобу подал Микяил Гулиев – бывший член ПНФА. Впоследствии эта статья была переквалифицирована на более тяжелое обвинение по статье - 221.2.2 (хулиганство с применением предмета, используемого в качестве оружия). Наримановский суд 15 марта признал Ибрагима виновным и приговорил его к 3 годам лишения свободы.

В связи с отбытием 1/3 трети срока Ибрагим обратился в суд для смягчения наказания и перевода его в колонию-поселение. Однако 25 ноября Сураханский районный суд отклонил ходатайство. Суд мотивировал это решение тем, что Ибрагим ведет себя среди осужденных «неискренне».

Сегодня адвокат Ялчин Иманов ходатайствовал перед Апелляционным судом установить личность этих осужденных, пригласить их в качестве свидетелей и спросить в чем заключается «неискренность» Ибрагима.

Ходатайство было отклонено и рассмотрение жалобы по существу назначено на 29 декабря, сообщил Turan адвокат Иманов.

Правозащитные организации признали Ибрагима политзаключенным. –B06 –