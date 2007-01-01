



Компания Azercell является одной их 3 лучших работодателей

2016 Декабрь 22 ( Четверг ) 14:52:49

Молодёжь и профессионалы более предпочитают работать в Azercell

Стали известны имена наиболее предпочитаемых работодателей в Азербайджане. Azercell Telecom попала в первую тройку компаний, которые были отобраны на основе таких критериев как самая лучшая заработная плата и хорошие условия труда, а также перспективы развития для своих сотрудников и т.д.

В августе-сентябре текущего года международная консалтинговая и маркетинговая компания АСТ провела опрос, охватывающий рынки стран СНГ и Восточной Европы. На основе результатов опроса, Azercell попала в тройку самых лучших работодателей на этом рынке.

Целью данного опроса было определение статуса компании Azercell как работодателя среди сотрудников компании и представителей других секторов, а также выявление наилучших работодателей в Азербайджане и изучение имиджа мобильных операторов. Исследование проводилось методом интервью с сотрудниками Azercell, представителями других секторов, студентами, выпускниками местных и зарубежных ВУЗов и СМИ.

Согласно результатам маркетингового исследования, Azercell вошла в тройку самых лучших работодателей по всем секторам экономики страны. Опрос также определил, что Azercell является самым лучшим работодателем страны среди мобильных операторов.

Помимо этого, известная компания “Ernst&Young” также опросила студентов и специалистов из различных компаний в рамках исследования «Лучший работодатель 2015 года». Данный опрос, проведённый в мае-июне 2016 года, ставил перед собой цель определения основных тенденций на нашем рынке труда. Респонденты отвечали на вопросы по наличию факторов, влияющих на процесс выбора места работы, об основных источниках информации по работодателям, недостатки при трудоустройстве и т.п.

Согласно выбору студентов и профессионалов, компания Аzercell была признана одной из 10 лучших работодателей нашей страны. Помимо этого, компания Azercell была единственным мобильным оператором в этом списке, которому отдали предпочтение респонденты.

Хорошо известно, что одним их основных факторов для каждого сотрудника является наличие безопасного и удобного рабочего места. С гордостью можем отметить, что компания Azercell была удостоена международного стандарта по защите труда и безопасности OHSAS 18001 и сертификата ISO 14001 по Системам Экологического Управления. Кроме этого, Компания также повторно получила сертификат ISO 9001:2015 по Управлению Качеством.

На сегодняшний день все сотрудники Azercell прошли тренинги по системе Защиты Окружающей Среды и Безопасности, Первой Медицинской Помощи, Противопожарным мерам, а также привлечены к мероприятиям, связанным с охраной здоровья (вакцинации, анализ крови и т.д.). В целом, будучи передовым работодателем, Azercell предлагает каждому сотруднику перспективную программу профессионального развития, привлекательную заработную плату и социальный пакет. Именно по этой причине, Azercell, который строго придерживается принципов корпоративной культуры, смог создать среди общественности серьёзное доверие к своему бренду ответственного работодателя.

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Лидер в отрасли мобильной связи Азербайджана и крупнейший инвестор вне нефтяного сектора ООО Azercell Telecom была основана в 1996 году. Сеть компании, которая составляет 48% мобильного рынка страны, охватывает 80 территории страны, 99,8% населения. Сегодня 4,5 млн. человек выбирает службу Azercell. Azercell внедрил в Азербайджане ряд инновационных технологий и концепций: GSM технологии, система предоплаченных мобильных услуг, 24/7 Телефонный центр, абонентская служба онлайн, GPRS/EDGE (мобильный интернет), M2M, MobilBank, концепцию офисов Azercell Express, предоставляющих 3 службы с одной точки, мобильную электронную услугу «АСАН Имза» и др. В 2012 году компания Azercell представила сеть четвертого поколения LTE. Согласно результатам компании Global Wireless Solutions, проводящей исследования в сфере качества мобильной связи, а также международных систем «Opensignal» и «Testmy.net», измеряющих сетевое качество радиосигналов, сеть компании Azercell среди операторов мобильной связи Азербайджана по многим параметрам показала самые высокие показатели.