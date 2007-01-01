



Адвокат представил апелляционную жалобу на приговор Байраму Мамедову

2016 Декабрь 22 ( Четверг ) 14:11:34

Адвокат Эльчин Садыгов 22 декабря представил в Бакинский суд по тяжким преступлениям апелляционную жалобу на приговор активиству движения NIDA Байраму Мамедову.

Адвокат считает уголовное дело сфабрикованным.

Он просит апелляционную инстанцию рассмотреть жалобу с проведением частичного судебного следствия.

В жалобе также ставится вопрос о признании прав Мамедова, гарантированных статьями 3 (запрет пыток), 5 (право на свободу и личную неприкосновенность), 6 (право на справедливое судебное разбирательство), 8 (уважение личной и семейной жизни), 10 ( свобода мысли), 13 (право на эффективные правовой защиты) и 18 (недопустимость ограничения прав больше чем предусмотрено Конвенцией).

Адвокат просит суд отменить приговор и оправдать активиста.

Активист движения NİDA Байрам Мамедов 8 декабря решением Бакинского суда по тяжким преступлениям приговорен к 10 годам лишения свободы.

Байрам Мамедов и Гияс Ибрагимов были арестованы после того, как написали политические лозунги на памятнике Гейдару Алиеву. Однако их обвинили в незаконном обороте наркотиков в крупном размере.

Amnesty International признала их узниками совести. Ранее Ибрагимов также был осужден на 10 лет тюремного заключения.—03B06---