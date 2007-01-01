AZ

RU

EN





 
Общество 2016
Рассмотрение апелляционной жалобы Дж.Ширалиева вновь отложено

Рассмотрение апелляционной жалобы Дж.Ширалиева вновь отложено

2016 Декабрь 22 ( Четверг )  13:51:54
English Azərbaycan

  Разбирательство по делу редактора  портала  www.7gun.az  Джавида Ширалиева, осужденного  на 5 лет лишения свободы, в Гянджинском апелляционном суде вновь было отложено. Суд принял решение перенести слушания на 9 января.

Напомним, что  редактор  новостного портала  www.7gun.az xəbər Джавид Ширалиев был приговорен 22 мая 2016 года к 5 годам лишения свободы  Судом по тяжким преступлениям города Гянджи по обвинению  в вымогательстве путем угроз (статьям  182.2.1 и  182.2.4 УК)

Ширалиев был задержан сотрудниками МВД 30 августа 2014 года  и доставлен в Главное Управление по борьбе с оргпреступностью (ГУБОП). Он  обвинялся в том, что в сговоре с Оруджевым Асифом Акиф оглу в  июне 2013 года вымогал у  Ханкишиевой Шафиги Исмаил гызы 2 тыс. манат, угрожая распространить компрометирующий материал о ее  кафе  в селе Говлар Товузского района.

Надо отметить, что  в конце декабря   2012 года Джавид Ширалиев подвергается преследованиям после того, как  передал в СМИ информацию о нарушении  23 декабря прав поэта Бахтияра Хидаята на пограничном  «Красном мосту».

Адвокат Забил Гахраманов сказал Turan, что суд не мог доказать виновность  Ширалиева и все показания строятся на заявлениях одного человека - Шафиге Ханкишиевой, которая имеет проблемы с правосудием.—0—

КОММЕНТАРИИ

 





(ru) Все права защищены! © 2007 - Contact online news : При использовании материалов активная гиперссылка на www.contact.az обязательна
(en) All rights reserved! © 2007 - Contact online news : When reprinting, active hyperlink on www.contact.az required. 		 
Powered by © Contact Online news, 2007 - 
Email: editor.contact.az@gmail.com