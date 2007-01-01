



Рассмотрение апелляционной жалобы Дж.Ширалиева вновь отложено

2016 Декабрь 22 ( Четверг ) 13:51:54

Разбирательство по делу редактора портала www.7gun.az Джавида Ширалиева, осужденного на 5 лет лишения свободы, в Гянджинском апелляционном суде вновь было отложено. Суд принял решение перенести слушания на 9 января.

Напомним, что редактор новостного портала www.7gun.az xəbər Джавид Ширалиев был приговорен 22 мая 2016 года к 5 годам лишения свободы Судом по тяжким преступлениям города Гянджи по обвинению в вымогательстве путем угроз (статьям 182.2.1 и 182.2.4 УК)

Ширалиев был задержан сотрудниками МВД 30 августа 2014 года и доставлен в Главное Управление по борьбе с оргпреступностью (ГУБОП). Он обвинялся в том, что в сговоре с Оруджевым Асифом Акиф оглу в июне 2013 года вымогал у Ханкишиевой Шафиги Исмаил гызы 2 тыс. манат, угрожая распространить компрометирующий материал о ее кафе в селе Говлар Товузского района.

Надо отметить, что в конце декабря 2012 года Джавид Ширалиев подвергается преследованиям после того, как передал в СМИ информацию о нарушении 23 декабря прав поэта Бахтияра Хидаята на пограничном «Красном мосту».

Адвокат Забил Гахраманов сказал Turan, что суд не мог доказать виновность Ширалиева и все показания строятся на заявлениях одного человека - Шафиге Ханкишиевой, которая имеет проблемы с правосудием.—0—