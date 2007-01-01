



От Э.Гахрамана сначала требовали показаний об его связях с Ф.Гюленом

2016 Декабрь 21 ( Четверг ) 21:42:51

В Бакинском суде по тяжким преступлениям 21 декабря под председательством Азада Меджидова началось судебное следствие по делу активиста движения NİDA Эльгиза Гахрамана.

На процессе был оглашен обвинительный акт, согласно которому Гахраман «нашел» на улице пакетик с 3,315 гр. героина и собирался использовать наркотики “в целях личного пользования”.

В то же время, полиция обвинила активиста именно в наркоторговле в крупном размере.

Гахраман на процессе отверг предъявленные обвинения и заявил, что дал признательные показания под пытками.

После задержания во время обыска на квартире Гахрамана к нему были подброшены книги Саида Нурси – турецкого богослова, основателя течения нурсизма.

После этого от Гахрамана требовали признаться в том, что он будучи сторонником Фетхуллаха Гюлена (последователь нурсизма) поддержал попытку госпереворота в Турции в июле этого года и хотел повторения того же в Азербайджане. Когда он возразил, то его стали бить дубинкой по голове, по половому органу и ногам.

Гахрамана принудили дать письменные признательные показания об этом, а также озвучить их перед видеокамерой.

«Однако впоследствии они передумали предъявлять обвинения в связи с Гюленом… Но в «бандотделе» ( Главное управление по борьбе с организованной преступностью) меня подвергали унижающим человеческое достоинство действиям, о которых не хочется говорить тут. До сих пор мне не ясны причины моего ареста. В моих постах не было оскорблений. Друзья в шутку называли меня «Эльгиз башган» («Лидер Эльгиз»). Может быть из этого они сделали вывод, что я руковожу некоей большой организацией», - далее заявил Гахраман в суде.

Далее на процессе были заслушаны показаний свидетелей обвинени : сотрудников Главного управления по борьбе с организованной преступностью (ГУБОП) - Кямиля Мамедова и Мехмана Теймурова, а также понятых Рашада Мусаева и Турала Расулова.

Защита ходатайствовала о вызове в качестве дополнительных свидетелей начальника отдела ГУБОП Керима Алимарданова и главного оперуполномоченного Шахлара Джафарова. Ибо, по словам Гахрамана, эти лица подвергали его пыткам.

Суд удовлетворил ходатайство и назначил следующее заседание на 26 декабря.—06D--