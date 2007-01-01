



На процессе по «Нардаранскому делу» обвиныемых вновь не пустили в зал

2016 Декабрь 21 ( Четверг ) 21:53:19

Очередное судебное заседание по “Нардаранскому делу” 21 декабря в Бакинском суде по тяжким преступлениям вновь прошло без участия обвиняемых.

Их адвокаты ходатайствовали об обеспечении участия подзащитных на процессе.

Адвокат Ялчин Иманов обратил внимание на то, что обвиняемых привозят из СИЗО в суд, но целый день содержат в холодном бетонном подвале, из-за чего четверо обвиняемых уже серьезно заболели.

Другой адвокат Багирзаде Джавад Джавадов расценил содержание обвиняемых в холодном бетонном подвале как нарушение статье 3 –«запрет пыток» Европейской конвенции прав человека.

Адвокат Зибейда Садыгова обратила внимание суда на психологическое состояние подсудимых.

Она отметила, что обвиняемых два месяца содержали в Главном управлении по борьбе с организованной преступностью (ГУБОП) МВД, подвергали пыткам. Потому они болезненно и эмоционально реагируют на несправедливости в суде и из-за этого их не следует наказывать удалением из зала.

Однако председательствующий судья Аловсат Аббасов оставил ходатайство без удовлетворения.

Далее по ходатайству, выдвинутому на одном из предыдущих заседаний адвокатом З.Садыговой в суд вновь был приглашен в качестве свидетеля сотрудник ГУБОП Ибрагим Казымов.

Согласно материалам дела, Казымов во время спецоперации в Нардаране задержал подзащитного З.Садыговой Расима Джебраилова.

Казымов в суде утверждал, что Джебраилов был задержан 26 ноября 2015 г. во дворе дома в Нардаране, когда стрелял из пистолета. По утверждению полицейского, Джебраилова обезвредили после того как у него кончились патроны.

Джебраилов же сказал, что Казымов говорит не правду.

Джебраило»ва задержали лица в масках на кухне дома, где проводилась спецоперация против верующих. Что же получается – я стреляю во дворе дома с 5-6 метров и не попадаю в Казымова? Во дворе взрывается граната и все равно с Казымовым ничего не случается. Клянусь Аллахом, что все это ложь. Там не было никакой гранаты. С нашей стороны никто огонь не открывал», - сказал Джебраилов, которого из-за перекрестного допроса привели из подвала.

Он также рассказал о пытках над задержанными в мебельном грузовике.

«Нас посадили в мебельный грузовик. По дороге в полицию нас подвергали ужасным пыткам. Прикладом автомата нас били по голове. Они (полицейские) ходили по нам как по картошке, пинали, давали пощечины. В полиции они совершали действия не подобающие мужчине», - заявил Джебраилов.

Казымов же опроверг заявление Джебраилова о пытках.

Следующее заседание по «Нардаранскому делу» назначено на 23 декабря.

Отметим, что в знак протеста против не допуска обвиняемых в зал отказались участвовать на заседании и их родные.

По словам адвокатов, обвиняемые продолжают начатую 19 декабря голодовку в знак протеста против отстранения от участия на процессе. –36C06-