



Азерсу уклоняется от ответов на вопросы агентства Turan

2016 Декабрь 21 ( Среда ) 14:53:13

В среду, 21 декабря, состоялось второе по счету судебное заседание по иску информационного агентства Turan против государственной водораспределительной компании ОАО "Азерсу".

Суд в очередной раз предоставил время Азерсу до 30 декабря, чтобы компания ответила на информационный запрос агентства. Такое решение было принято после того, как представитель Азерсу вновь попросил время для подготовки ответов.

Предыдущее заседание, назначенное на 9 декабря, было отложено из-за того, что судья Бакинского Административно-экономического суда №1 Шарафат Мамедова в этот день принимала участие в семинаре Минюста.

Впервые суд по иску агентства Turan был проведен 28 ноября. Иск был подан в связи с отсутствием ответа на вопрос об исполнении распоряжения президента страны от 29 марта 2016 года "Об обеспечении водоизмерительными приборами населения". Согласно распоряжению, на приобретение счетчиков и их установку было выделено 12 млн. манат. Тогда представитель Азерсу в суде заявил, что только накануне получил исковое заявление, и не знаком с делом. Он попросил время на изучение информационного запроса агентства.

На сегодняшнем суде директор Turan Мехман Алиев в очередной раз призвал судью дать правовую оценку по факту непредставления информации, и применить статьи 374, 382 Кодекса об Административных нарушениях с взиманием максимального штрафа 1500 манат с «Азерсу» за непредставление ответа.

Алиев вновь напомнил, что были грубо нарушены законы "О СМИ", "О свободе информации", «О борьбе с коррупцией» (ст. 9.3.12). Однако судья Маммедова вновь заметила, что пока не определен состав преступления (?!), и суд не может выносить какого-либо решения.

«Судебные слушания показывают, что судебная система не способна оперативно реагировать на поставленные вопросы. Я как журналист три месяца не могу получить ответы на вопросы для статьи. Это нонсенс. Согласно закону о СМИ и Свободе информации, на ответ отводится максимум 24 часа», - сказал Алиев.

Далее он отметил, что еще 10 лет назад предлагал создать специализированный судебный орган для рассмотрения исков по диффамации, нарушению авторских прав, свободе получения информации и прочее. «Как показывает ситуация, этот вопрос остается актуальным», - сказал Алиев.

В 2006 году по поручению президента Ильхама Алиева со стороны «Азерсу» была объявлена госпрограмма по установке водяных счетчиков до конца 2008 года. После глава государства потребовал завершить процесс уже в 2007 году. Спустя 10 лет программа выполнена лишь на 60%, что не позволяет сделать правильные выводы об объемах потребляемой воды по стране и расходах на эти цели, которые финансируются за счет абонентов, государства и иностранных кредитов.—01C--