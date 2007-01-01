

Азербайджан изучает опыт подготовки российских десантников 2016 Декабрь 21 ( Среда ) 13:51:32

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Военная делегация Азербайджана ознакомится с подготовкой курсантов в Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище, говорится в сообщении этого военного ведомства. Визит азербайджанских офицеров продлится до 23 декабря. В ходе встречи с военной делегацией Азербайджана, был утвержден план посещения объектов, где проходят обучение будущие офицеры десантных войск. Гости из Азербайджана ознакомятся с профессиональной подготовкой курсантов и учебной базой, где готовятся десантники. -02D-