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Общество 2016
Азербайджан изучает опыт подготовки российских десантников

Азербайджан изучает опыт подготовки российских десантников

2016 Декабрь 21 ( Среда )  13:51:32
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 Военная делегация Азербайджана ознакомится с подготовкой курсантов в Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище, говорится в сообщении этого  военного ведомства.

Визит азербайджанских офицеров продлится до 23 декабря.

В ходе встречи с военной делегацией Азербайджана, был утвержден план посещения объектов, где проходят обучение будущие офицеры десантных войск. Гости из Азербайджана ознакомятся с профессиональной подготовкой курсантов и учебной базой, где готовятся десантники. -02D-

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