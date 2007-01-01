



В ГНФАР обсуждена исправительная программа ИПДО

2016 Декабрь 21 ( Среда ) 12:44:55

В Государственной нефтяном фонде (ГНФАР) состоялось заседание Многосторонней группы по применению в Азербайджане «Инициативы прозрачности в добывающей отрасли» (ИПДО) Азербайджана.

Как говорится в сообщении ГНФАР, в заседании приняли участие также представители Всемирного банка.

Обсуждались вопросы оказания технической помощи ВБ для доступности отчетов государственных структур.

На заседании был обсужден отчет ИПДО за 2015 год, План действий международного правления ИПДО по исправительным мероприятиям в Азербайджане и др.

Кроме того, обсуждалось состояние рабочего плана на 2016 г., определение приоритетов рабочего плана на 2017 г., вопросы получения, публикации и повторного исполнения данных ИПДО.

Напомним, что в октябре 2016 г. международное правление ИПДО предоставило Азербайджану время до марта 2017 г. чтобы улучшить условия работы гражданского общества, без чего полноправное членство Азербайджана в этой организации не будет восстановлено.

Статус Азербайджана был понижен до страны-кандидата год назад из-за репрессий против НПО и подавления прав и свобод гражданского общества. –05D06--