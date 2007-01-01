



Обвиняемого по Нардаранским событиям А.Буньядова освободили в связи с тяжелой болезнью

2016 Декабрь 20 ( Среда ) 22:12:49

Один из фигурантов “Нардаранского дела” Абульфаз Буньядов освобожден из-под стражи в связи с тяжелой болезнью. Причем в отношении прикованного к постели А.Буньядова всего лишь изменена мера пресечения, а не прекращено уголовного дело.

Об этом Turan сообщил адвокат Ялчин Иманов.

26 ноября 2015 г. спецоперации в Нардаране была проведена полицией именно в доме Абульфаза Буньядова, где проходила религиозная церемония. В ходе спецоперации из 4 убитых гражданских лиц двое были двоюродными братьями Абульфаза Буньятова - Рафаэль и Фараил Буньядовы. Еще один его двоюродный брат содержится под арестом. Сам Абульфаз Буньядов от полученных пулевых ранений утратил способность двигаться. Более года он в парализованном состоянии содержался в закрытом лечебном учреждении Минюста для заключенных. Из-за того, что его невозможно было везти в суд дело Абульфаза Буньядова было выделено в отдельное производство от уголовного дела, фигурантами которого являются лидер движения «Мусульманское единство» Талех Багирзаде и еще 17 обвиняемых.

В ходе спецоперации в Нардаране 26 ноября 2015 во время стрельбы было убито 6 человек, включая двух полицейских. Всего по этому делу к ответственности привлечены около 80 человек, в основном члены и сторонники движения «Мусульманское единство». Они обвиняются по ряду статей УК: попытка насильственного изменения конституционного строя, создание организованной вооруженной преступной группы и др.

В настоящее время в Бакинском суде по тяжким преступлениям проходит процесс над 18 обвиняемыми по этому делу. Среди них и зампред ПНФА Фуад Гахраманлы, который обвиняется в антигосударственных призывах, разжигании религиозной ненависти, в призывах к массовым беспорядкам. На самом деле, Гахраманлы писал на своей странице в Facebook обращение к нардаранцам, призывая их защищать свои права. —--06B--