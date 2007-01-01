



Коалиция НПО:Ответственность за гибель нефтяников лежит на шефах ГНКАР

2016 Декабрь 20 ( Среда ) 19:20:37

«Ответственность за трагическую гибель на Каспии 10-ти нефтяников ложится на руководство ГНКАР. Это событие еще раз показало, что руководство названной структуры не сделало выводов из произошедшей год назад трагедии, продолжая осуществлять плохое управление и непрофессионализм». Об этом говорится в заявлении Коалиции НПО «Повышение Прозрачности в Добывающей промышленности».

15 декабря сильный ветер снес часть эстакады ГНКАР на Каспии, будка, в которой находились нефтяники, упала в море. Находившиеся в будке 10 нефтяников пропали без вести. На сегодняшний день найдено тело лишь одного из них.

Коалиция требует выдачи компенсации семьям жертв трагедии за государственный счет, привлечения виновных к ответственности, предпринять неотложные меры по улучшению условий труда и безопасности нефтяников.

Коалиция, объединяющая в своих рядах более 150-ти НПО, заявляет, что за последний год это вторая аналогичная трагедия, произошедшая на принадлежащей ГНКАР эстакаде на Каспии.

«5 декабря прошлого года на 10-ой платформе месторождения Гюнешли на Каспии произошел пожар, унесший жизни 30-ти человек, более 30-ти человек получили различные травмы. Обе трагедии стали результатом чиновничьего произвола, преступной халатности, непрофессионализма и коррупции. Из этих событий, закончившихся гибелью людей, становится ясно, что на платформах, находящейся в подчинении ГНКАР, не соблюдаются правила безопасности. Нефтяники не обеспечены необходимой качественной и защитной одеждой, спасательными жилетами и лодками. Сроки эксплуатации многих платформ давно истекли, они непригодны для эксплуатации и небезопасны», - далее говорится в заявлении.

Коалиция отмечает, несмотря на возбуждение Генпрокуратурой уголовного дела по статье 162.2 УК (нарушение правил безопасности труда, повлекшее по не осторожности гибель людей), это не гарантирует, что в своей будущей деятельности ГНКАР будет более ответственной.

“Потому что до сих пор руководство ГНКАР как в стране, так и за ее пределами осуществляло множество неэффективных проектов, открывающих путь к многочисленным фактам коррупции. Расходуя на эти проекты стомиллионные средства, ГНКАР не соблаговолила отремонтировать эстакады и платформы, установленные в 60-х, 70-х годах прошлого века, изжившие свой эксплуатационный срок, устаревшие физически и морально», - далее подчеркивается в заявлении.

Печален тот факт, что ГНКАР строит в центре Баку офис, стоимостью в 335 млн. манат, спонсирует Европейский чемпионат по футболу, финансирует зарубежные футбольные клубы, подводит газ к армянским церквам, однако не создает удобные и безопасные условия для работников, не организовывает правильно систему их оплаты труда, не обеспечивает безопасность, сказано в заключение заявления коалиции НПО. -03D-