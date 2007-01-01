



Ричард Хогланд назначен временным сопредседателем Минской группы ОБСЕ от США.

2016 Декабрь 30 ( Пятница ) 23:45:55

Посол Ричард Хогланд с января 2017 года временно будет исполнять обязанности сопредседателя от США Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Он сменит на этой должности посла Джеймса Уорлика, который прекратит посредническую миссию с 31 декабря 2016 года.

Хогланд имеет 30-летний опыт дипломатической работы. Он был послом США в Таджикистане и Казахстане, вице-послом в Пакистане.

«Богатый дипломатический опыт посла Хогланда очень важен в вопросе устойчивого мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. США призывают стороны конфликта оставаться приверженными соглашению о прекращении огня, реализовать достигнутые на встречах президентов Армении и Азербайджана в Вене и Санкт-Петербурге договоренности, вернуться за стол переговоров», - сообщили в посольстве США.

В последнее время Хогланд руководил работами по военной координации в рамках российско-американского соглашения о прекращении насилия в Сирии и занимал должность первого заместителя вице-госсекретаря США по вопросам Южной и Центральной Азии.

В ближайшее время будет объявлен основной кандидат на пост американского сопредседателя. –06D--