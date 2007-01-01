



МИД Азербайджана: заявление Бордюжи противоречит позиции сопредседателей МГ ОБСЕ

2016 Декабрь 29 ( Четверг ) 18:06:56

МИД Азербайджана решительно осуждает очередную провокацию разведгруппы ВС Армении, совершенную утром 29 декабря на границе двух стран с целью преднамеренного обострения ситуации.

В заявлении МИД сказано, что вместо того, чтобы принять конкретные шаги для урегулирования конфликта и начать субстантивные переговоры, Армения стремится посредством различных провокаций сорвать переговоры, продолжить агрессию против Азербайджана, усилить свое присутствие на оккупированных территориях, вовлечь в конфликт третью сторону с целью сохранения статус-кво.

В заявлении также сказано об одностороннем характере комментария генсека ОДКБ Николая Бордюжи в связи с сегодняшним инцидентом.

«Вопреки позиции стран-членов ОДКБ и сущности переговорного процесса, проводимого при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ, он назвал оккупационный режим, созданный на оккупированных территориях Нагорно-Карабахской Республикой, что неприемлемо.

Прежде чем выступать с какими-то заявлениями и комментариями генсек ОДКБ должен правильно проанализировать, а затем комментировать ситуацию», - отмечено в заявлении.

Баку продолжит совместно с сопредседателями МГ ОБСЕ усилия и переговоры с целью урегулирования конфликта в рамках норм и принципов международного права, резолюций СБ ООН и Хельсинского заключительного акта с целью устранения агрессии Армении и последствий оккупации территорий и обеспечения территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, говорится в заявлении.

Отметим, что МИД Армении также сделал заявление по данному факту, призвав МГ ОБСЕ осудить Азербайджан, возложив вину за случившееся на руководство Азербайджана.–06D-