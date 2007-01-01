



Генсек ОДКБ обвиняет Азербайджан в провокации

2016 Декабрь 29 ( Четверг ) 16:48:43

«В Секретариате ОДКБ с особой тревогой воспринял информацию о вооруженном инциденте возле села Чинари Республики Армения. Рассматриваем эти действия на территории государства-члена ОДКБ как провокационные, особенно на фоне достаточно тяжелого инцидента в Нагорно-Карабахской Республике с применением тяжелого вооружения и бронетехники в апреле сего года». Об этом говорится в заявлении генсека ОДКБ Николая Бордюжи.

«Казалось бы, с учетом усилий, которые были предприняты с обеих сторон, а также лидерами ряда государств, процесс урегулирования нагорно-карабахской проблемы, наконец-то, пойдет более активно. Однако поступающие в последнее время из региона сообщения о регулярных нарушениях договоренностей о прекращении огня, а тем более очередной инцидент 29 декабря, приведший к гибели военнослужащих, вызывают серьезную озабоченность», - отмечено в заявлении.

Официальный Баку пока не комментирует это заявление.-03D-