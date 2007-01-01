



Ильхам Алиев принял омбудсмена РФ Татьяну Москалькову

2016 Декабрь 28 ( Среда ) 18:24:45

В Европе проблемы с мигрантами обрели острый характер. Определенные политики и СМИ открыто совершают нападки на мигрантов и это должно расцениваться как атаки именно на идеи мультикультурализма. Об этом заявил сегодня президент Ильхам Алиев на встрече с омбудсменом РФ Татьяной Москальковой.

Алиев отметил важность применения единых стандартов в защите прав человека и идей мультикультурализма.

Москалькова прибыла в Баку для участие в конференции на тему: «Мульткультурализм и права человека: равенство, сотрудничество, развитие», которая посвящена исполнению 15-лет создания института омбудсмена Азербайджана.

Она отметила, что подписанные сегодня новые соглашения между аппаратами омбудсмена двух стран расширяют договорно-правовую базу для сотрудничества. –06D--