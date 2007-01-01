



Тарифы на газ и свет повышены ради социальной защиты – Ильхам Алиев

2016 Декабрь 28 ( Среда ) 16:08:58

"Недавно по моему указанию были изменены размеры коммунальных тарифов. Это исключительно социальный подход, ибо 75-80% граждан все равно будут платить за свет и газ по старым тарифам. То есть, большинство населения не почувствует изменений, наоборот, социальная защита граждан усилится». Об этом заявил сегодня глава государства Ильхам Алиев, выступая на открытии нового Центра ASAN Kommunal.

Далее он призвал богатых людей платить за услуги больше. "Богатые люди, владельцы больших домов и вилл должны платить больше. Государство делает уступки тем, у кого меньше возможностей. Поэтому уровень повышенных тарифов у нас, в несколько раз ниже, чем в соседних странах. Мы только усилили социальную защиту", - сказал Алиев. -02D-